Giovinco: "Milan favorito per lo Scudetto. Sarà una grande stagione"

Sebastian Giovinco, ex calciatore della Juventus, si è così espresso a La Gazzetta dello Spoer sullo Scudetto:" Io vedo come favorito per il campionato il Milan, perché porta il tricolore sul petto. Subito dietro c’è l’Inter, nelle ultime due stagioni ha senza dubbio dimostrato di avere la rosa più forte. Poi vedo la Juventus alla ribalta con Pogba e Di Maria, sono sicuro che tornerà a lottare per lo Scudetto. Sarà una grande stagione, ne sono certo".