Giraldi (ex ds Watford) su Tomori: "Ok l'atletismo, ma sono l'attenzione ai dettagli e al gioco collettivo che non sono scontati"

Lunga intervista in esclusiva con Tuttomercatoweb.com per l'ex ds e chief scout del Watford, Filippo Giraldi, nel corso della chiacchierata c'è stato spazio anche per un retroscena su Fikayo Tomori, leader difensivo del Milan. "E' un giocatore che abbiamo seguito e trattato a lungo, siamo stati anche molto vicini. Tomori era al Derby, con Lampard che poi è diventato tecnico del Chelsea. Stavamo parlando con l'agente di prestito con diritto di riscatto, eravamo convinti si potesse fare, poi le strade hanno detto altro. Non mi ha stupito, perché anche quando è andato in Championship, si è dimostrato un calciatore molto applicato, non è scontato per un difensore giovane. Ok il grande atletismo ma quest'attenzione ai dettagli, ai movimenti al gioco collettivo, non erano scontate. A mio avviso era pronto anche per la Premier, è stata una valutazione del Chelsea e al loro livello ne hanno fatte altre".