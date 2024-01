Girone d'andata concluso: ritmo lento per la zona Champions in Serie A

vedi letture

Con il pareggio fra Roma ed Atalanta si è concluso il girone d'andata di questa stagione di Serie A, che per la prima volta dal 2018/2019 ha registrato la soglia più bassa per la zona Champions League, come confermato dai dati raccolti da Transfermarkt.

In quell'occasione la Lazio di Simone Inzaghi conquistò 32 punti in 19 partite di campionato, uno in meno rispetto a quanti ne ha attualmente la Fiorentina in classifica. La formazione biancoceleste terminò però quella stagione all'ottavo posto, lasciando all'Atalanta la sua qualificazione in Europa.