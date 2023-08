Girone di ferro e in campionato... Milan pieno di big match: gli incroci

Nei sorteggi odierni per la fase a girone della UEFA Champions League 23/24 il Milan è stato abbinato, nel girone F, con PSG, Borussia Dortmund e Newcastle.

Di seguito, in attesa del calendario ufficiale UEFA (in arrivo sabato), ecco come si incastreranno gli impegni di Champions League con quelli di Serie A.

19-20 settembre - Prima giornata tra tra Inter (A) e Verona (H)

3-4 ottobre - Seconda giornata tra Lazio (H) e Genoa (A)

24-25 ottobre -Terza giornata tra Juventus (H) e Napoli (A)

7-8 novembre - Quarta giornata tra Udinese (H) e Lecce (A)

28-29 novembre - Quinta giornata tra Fiorentina (H) e Frosinone (H)

12-13 dicembre - Sesta giornata tra Atalanta (A) e Monza (H).