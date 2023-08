Girone F, quanti intrecci. I fratelli Hernandez, Donnarumma e Tonali a San Siro, Maignan a Parigi, Pulisic ancora col BVB

Il girone F della prossima Champions League, oltre ad essere il più impronosticabile e avvincente data dalla forza delle squadre in gioco, PSG, Dortmund, Milan e Newcastle, sarà anche il girone dei ritorni e degli incroci che sembrano essere scritti.

A cominciare da Donnarumma (PSG) e Tonali (Newcastle) che tornernanno a San Siro: il portiere rossonero non si è lasciato bene con la tifoseria dopo il doppiogioco per andare via a zero nel 2021, mentre il rapporto di Tonali con l'ambiente è splendido e sarà anche emozionante ritorvarsi.

Se il portiere del PSG ritrova il suo passato, lo stesso vale per quello del Milan: Maignan torna al Parc des Princes, stadio che ha frequentato (non esordendo mai in prima squadra) fino al 2015 prima di passare al Lille.

Passato, ma anche affetti e famiglia: Theo affronterà il fratello Lucas, che in estate è passato dal Bayern Monaco al PSG. I due hanno un rapporto speciale e giocano insieme in nazionale.

Infine, un altro ritorno. È quello di Pulisic in Germania: Christian troverà il fantastico "muro giallo" del Dortmund che ha fatto il solito tifo sfrenato per lui dal 2016 al 2019, quando poi è passato al Chelsea.