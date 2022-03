MilanNews.it

Stavolta non ha trovato la via del gol, ma è stato utilissimo alla causa. E comunque ci ha provato più volte. Parliamo di Olivier Giroud, titolare anche ieri contro l’Empoli. Il centravanti francese ha effettuato sette tiri verso la porta, record per lui in una singola partita con la maglia del Milan considerando tutte le competizioni.