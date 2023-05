Giroud a BT Sport: "Sconfitta dolorosa ma dobbiamo essere orgogliosi"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"A questi livelli i piccoli dettagli fanno la differenza". Questa l'amara analisi di Olivier Giroud, attaccante del Milan, che ha parlato così a BT Sport dopo il ko contro l'Inter: "All'andata hanno fatto 2 gol in 3 minuti, tutto è diventato più difficile, malgrado fossimo rimasti in partita per il ritorno. Avremmo potuto segnare nel primo tempo, ma non l'abbiamo fatto, pur avendoci sperato fino alla fine. Poi il gol di Lautaro ha reso tutto ancora più difficile. Li abbiamo battuti in campionato, ma hanno meritato in queste due gare".

Ad agosto pensavate di arrivare dove siete arrivati adesso?

"Avrei firmato subito se mi avessero detto che al primo anno al Milan avrei vinto lo Scudetto e al secondo sarei arrivato in semifinale di Champions con un gruppo comunque molto giovane e con poca esperienza. Sono però competitivo, perdere ora è molto doloroso, specialmente contro l'Inter. Dobbiamo essere orgogliosi e pensare di nuovo al campionato e alla qualificazione per la prossima Champions. Dobbiamo ingoiare questo rospo e guardare avanti. Spero di qualificarmi per questa competizione"