Giroud a caccia del gol: la gioia in campionato manca dal 13 marzo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Olivier Giroud è l'unica punta rossonera che quest'anno in campionato è riuscita a mantenere un rendimento costante. Nonostante questo il peso dell'età ma soprattutto delle tantissime partite giocate negli ultimi 365 giorni ne hanno condizionato il rendimento: il francese non trova il gol in campionato dal 13 marzo scorso. In quell'occasione aprì le danze contro la Salernitana che poi trovò il pareggio. Nel rush finale e nelle partite decisive che aspettano il Milan serve il suo zampino, com'è accaduto la scorsa stagione e come è accaduto contro il Napoli in Champions.