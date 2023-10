Giroud a Clairefontaine, la nazionale francese: "Il primo ad arrivare"

vedi letture

Olivier Giroud è arrivato al ritiro di Clairefontaine dove si allenerà nei prossimi con la nazionale francese in vista dei prossimi impegni. Il profilo social della squadra transalpina ha fotografato l'arrivo dell'attaccante rossonero e ha scritto: "Il primo ad arrivare è...". Il 37enne era stato elogiato per il suo pronto intervento in porta di due giorni fa contro il Genoa anche dalla sua stessa nazionale che lo aveva inserito come portiere insieme ai tre di ruolo.