Giroud a DAZN: "Ogni gol qua è stato un'emozione. Prima della doppietta nel derby non avevo capito cosa fosse il Milan per i milanisti..."

vedi letture

Olivier Giroud ha parlato a DAZN al termine di Milan-Salernitana, ultimo match del francese in rossonero. Le sue dichiarazioni.

“Avevo una voglia di fare gol stasera, si è visto dall’esultanza. Avevo bisogno di questo gol per dire arrivederci al Milan. Ogni gol è stata un’emozione speciale in questo stadio. Come ho detto prima sono tanto grato di aver avuto questa opportunità, a 35 anni il club mi ha dato fiducia. Ho vissuto una seconda giovinezza qua con tutti i “bambini” qua (ride, ndr). Ho avuto un’accoglienza top, tutti sono stati top con me. Rimaniamo in contatto”.

Qual è il tuo momento più iconico al Milan? “Per forza quando mi sono girato al derby. Prima di quel momento non avevo capito cosa volesse dire il Milan per i milanisti. Ero tanto grato ed orgoglioso di giocare qua, ma dopo aver fatto quella doppietta raramente nella mia carriera ho vissuto un’emozione ed un amore per il calcio come in questo stadio. Grazie ai tifosi per questa passione che condividiamo insieme”.