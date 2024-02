Giroud a DAZN: "Stiamo bene, anche se magari non si nota tanto perché anche l'Inter fa bene"

Olivier Giroud ha parlato a DAZN nel pre partita di Monza-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Sul momento: “La verità è che stiamo bene, abbiamo vinto 7 partite su 9. Non si vede tanto che stiamo bene perché anche l’Inter fa bene, ma ci siamo e daremo tutto per stargli vicino fino ad aprile".

Giovedì hai raggiunto quota 700 presenze in partite di club. Quante partite ti senti ancora con la maglia del milan? “Non lo sapevo, è un bel numero. Sono molto orgoglioso di questo. Mi sento bene anche se a volte fa bene riposare come stasera, ma sono pronto per entrare se il mister ha bisogno di me. Non mi piace darmi obiettivi troppo lontani, quindi punto a finire questa stagione nel miglior modo possibile, vincere qualcosa e fare il meglio in campionato. È quello il mio obiettivo”.