Giroud a secco di gol a San Siro in Serie A: non segna da agosto

Il Milan torna a vincere e lo fa contro il Sassuolo per 1-0 grazie alla rete di Pulisic nella ripresa su assist di Bennacer. Partita non bellissima, ma che ha visto il Milan non rischiare quasi mai il gol da parte degli avversari. I rossoneri hanno vinto e lo hanno fatto da squadra unita, a testimoniare questo anche il discorso finale di un leader come Florenzi, che ha raggruppato tutti sotto la Curva Sud.

Breve focus, purtroppo poco positivo che riguarda Olivier Giroud: il francese non segna in Serie A a San Siro dal 26 agosto (Milan-Torino 4-1).