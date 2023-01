Giroud a Sky: "Difficile vincere quando prendi 4-5 gol a partita. Siamo molto delusi, ma bisogna rimanere uniti"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Olivier Giroud è stato intervistato da Sky Sport nel post partita di Milan-Sassuolo. Queste le sue dichiarazioni.

Cosa sto succedendo al Milan? Il pareggio con la Roma vi ha tolto certezze? “Quel pareggio ha fatto male, vincevamo fino al minuto 87. Volevamo avere una reazione, non l’abbiamo fatto, questo momento ho la sensazione che quando le cose non vanno nel verso giusto è difficile ma dobbiamo rimanere uniti e provarci tutti insieme”.

Mentalmente siete bloccati? “Proviamo tutti a fare il nostro meglio con grande voglia di rendere i tifosi orgogliosi, oggi ci hanno supportato fino alla fine, anche dopo il fischio finale. Sono molto deluso come i miei compagni. Prendiamo troppi gol, è difficile vincere una partita quando prendi 3-4-5 gol. Dobbiamo migliorare il nostro gioco e guardare in avanti”.

Corsa Champions compromessa? “Come ho detto dobbiamo stare uniti. È un periodo molto difficile, abbiamo il sostegno dei tifosi. Dobbiamo rialzarci tutti insieme e fare di più. Quando la squadra avversaria attacca siamo sempre in difficoltà e loro fanno gol subito, poi dobbiamo rincorrere il risultato. Adesso non è il momento di essere troppo giù di morale, ma dobbiamo avere una reazione e continuare a lavorare molto bene in allenamento”.