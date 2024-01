Giroud al centro dell'attacco questa sera: non ha mai giocato a Udine

Olivier Giroud sarà regolarmente al centro dell'attacco del Milan questa sera quando i rossoneri scenderanno in campo al Bluenergy Stadium per sfidare la bestia nera Udinese. Il numero 9 rossonero all'inizio della settimana aveva patito un attacco influenzale che lo aveva tenuto lontano da un paio di allenamenti. Da due giorni è tornato serenamente in gruppo.

Il peso dell'attacco rossonero è sulle sue spalle, nella speranza che possa sbloccarsi anche Leao e in sintonia con Pulisic fin da inizio anno. Giroud, tra l'altro, nei suoi tre anni di Milan non ha mai giocato in casa dell'Udinese, squadra a cui non ha mai segnato. Gli ultimi tre gol rossoneri del Diavolo in Friuli portano tutti la firma di Zlatan Ibrahimovic.