Giroud ancora decisivo di testa: che assist per Okafor nel finale di gara

vedi letture

Il Milan vince 3-2 in casa dell'Udinese mantenendo quindi saldo il terzo posto. I rossoneri soffrono ma riescono a strappare i 3 punti da un campo ostico e difficile come quello dei Friulani grazie alle reti di Loftus-Cheek, Jovic e Okafor nei minuti di recupero. Brutto episodio quello subito da Mike Maignan, quando nel corso del primo tempo la gara è stata sospesa dal Sig. Maresca per dei cori razzisti rivolti al super portiere del Milan. Nonostante questo scempio di civiltà, i ragazzi di Pioli espugnano Udine, per quella che è stata una vittoria di cuore ma soprattutto carattere, nel segno di un gruppo che può e vuole fare di più nel proprio percorso. Non ha segnato quest sera ma è entrato nelle azioni dei due gol, Olivier Giroud, bravo nel servire di testa Okafor nel finale di gara.

I numeri del bomber francese finora in stagione: 11 gol e ben 8 assist.