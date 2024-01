Giroud ancora in gol contro la Roma, con un nuovo obiettivo nel mirino

Il Milan è reduce dalla bella e convincente vittoria contro la Roma e si prepara ora alla prossima, delicata e complicata sfida contro l'Udinese, in programma sabato 20 gennaio allo Stadio Friuli, noto oggi come Bluenergy Stadium. Per i rossoneri le partite contro i bianconeri sono sempre risultate ostiche e dai mille colpi di scena, con il Milan che non vince a Udine dalla stagione 2020\2021: decise la gara una rovesciata di Ibrahimovic. Dopo un periodo senza troppe reti, è tornato al gol in campionato (da due turni consecutivi) il numero 9 rossonero Olivier Giroud: il francese è stato decisivo contro la Roma, non per la prima volta.

Infatti, questi i numeri dell'ex Chelsea e Arsenal contro i giallorossi da quando veste la casacca rossonera. Per Giroud 3 gol in 6 partite contro la Roma, con un nuovo obiettivo nel mirino al quale non ha mai segnato in trasferta: l'Udinese.