Giroud annuncia un'intervista alle 18: "Io sono qua per..."

Olivier Giroud, centravanti del Milan da tre stagioni, ha pubblicato in questi minuti una storia sul suo profilo di Instagram in cui annuncia l'uscita di un'intervista alle ore 18 di questo pomeriggio, rilasciata ai canali ufficiali del club. Nella brevissima anteprima, al numero 9 rossonero viene lasciata la parola e si vede e sente solamente Giroud che dice: "Io sono qua per...". Il video poi sfuma. Con ogni probabilità l'attaccante francese annuncerà l'addio ai colori rossoneri dopo tre stagioni sulla cresta dell'onda. L'appuntamento è dunque alle 18 per saperne di più.

