Giroud: "Avanti così, avevamo bisogno di questa vittoria"

vedi letture

Olivier Giroud, dopo la vittoria del Milan contro il PSG, ha parlato così a TNT Messico: "È stata una partita dura, dovevamo essere solidi e avevamo bisogno di questa vittoria per salire in una posizione migliore in classifica. Non avevo paura di non segnare, perché avevamo avuto occasioni nelle partite precedenti. Avevamo solo bisogno di essere più precisi e oggi lo abbiamo fatto. Dobbiamo continuare così" rporta uefa.com.