Giroud: "Avevo ancora energie negli ultimi minuti, per questo volevo rimanere in campo"

In merito al suo momento, Olivier Giroud ha spiegato a Sky: "Segnare non è mai facile. Abbiamo creato tante occasioni contro Newcastle e Dortmund, ma non siamo stati concreti. Oggi abbiamo reagito dopo le ultime due sconfitte, abbiamo creato tanto. Potevamo fare 4-5 gol. Io mi sento bene, avevo ancora energie negli ultimi minuti, per questo volevo rimanere in campo".