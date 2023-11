Giroud, che gol al Psg! "Ho 37 anni e vivo delle emozioni pazzesche"

Olivier Giroud commenta ai microfoni di Sky il successo del Milan contro il Paris Saint-Germain: "Volevamo avere una reazione dopo queste partite che non avevamo gestito bene. Questa era la serata perfetta, abbiamo gestito la partita più o meno bene e a questo livello la differenza la fa l'efficacia nell'area avversaria e nella nostra. Abbiamo rispettato il modo di gioco che il mister ha indicato in allenamento. Non abbiamo fatto gli stessi errori dell'andata".

C'è un DNA europeo nel Milan?

"Il DNA perché la Champions è una cosa speciale, sempre. L'ambiente stasera era particolare, volevamo dare tutto per i nostri tifosi che hanno cantato dall'inizio alla fine. Mi piace vedere la mia squadra così, sono molto orgoglioso di questa squadra. Prima vittoria in Champions e dobbiamo continuare così per qualificarci".

Ti emozioni ancora alla tua età?

"Certo che sì. Quando faccio questo tipo di gol sono molto orgoglioso. Ho 37 anni e vivo delle emozioni pazzesche".

Un gol che ricorda quello d Hateley in un vecchio derby. E svettare sull'ex interista Skriniar darà ancora maggiore soddisfazione

"È il tipo di gol che mi piace fare, ho ricevuto un grande cross di Théo e ho vinto questo duello su Skriniar che era un po' corto sul cross. L'ho buttata dentro e bene per la squadra".