Giroud come Pato: nuovo record raggiunto per il bomber francese

Il Milan vince 3-1 contro la Roma al termine di, finalmente, una bella gara dei rossoneri, quasi mai messa in discussione nonostante la rete del momentaneo 2-1 siglata da Paredes su calcio di rigore. Con il gol segnato contro la Roma, il secondo consecutivo in campionato, nuovo record per Olivier Giroud raggiunge quota 10 gol in Serie A, undici stagionali fino a questo momento.

Infatti, come riportato dal sito Opta Facts, il bomber rossonero è andato in doppia cifra di gol per la terza stagione di fila in Serie A, l’ultimo giocatore del Milan a riuscirci prima del francese era stato Alexandre Pato (tra il 2008/09 e il 2010/11).