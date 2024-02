Giroud conosce bene l'Europa League: questi i numeri del francese

Manca davvero poco ai playoff di andata dell'Europa League tra il Milan e i francesi del Rennes, in programma a San Siro. I rossoneri, reduci da un ottimo periodo di forma in campionato (7 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 9) dovranno fare i conti contro un'altra squadra in stato di grazia. Infatti i francesi allenati da Julìen sono reduci da 5 vittorie di fila in Ligue 1 (così come il Milan, non perdono da dicembre). Un buon momento di forma lo sta vivendo anche l'eterno bomber rossonero, Olivier Giroud, al momento a quota 12 gol stagionali. Il centravanti della Nazionale Francese l'Europa League l'ha già vinta: era la stagione 2018\19 e sulla panchina dei blues siedeva Maurizio Sarri: ecco così un breve focus sui numeri del francese in questa competizione.

Le reti totali di Giroud in Europa League sono 14: undici siglate con la maglia del Chelsea nella trionfante annata 2018\19 e tre segnate con l'Arsenal nella stagione 2017\18.