Giroud consapevole dopo lo Slavia: "Siamo a metà strada". E c'è una dedica...

Olivier Giroud è stato anche ieri determinante, ancora una volta con un gol, ancora una volta in Europa, ancora una volta (e questo non cambierà più) a 37 anni di età. Il bomber francese ha avuto il merito di sbloccare la partita, credendoci su un cross di Leao dalla sinistra e segnando il suo settimo gol di testa quest'anno, il 14esimo totale. Il francese, nel post partita, ha affidato a Instagram i suoi pensieri e ha commentato con queste parole la gara di andata con lo Slavia, rimanendo con i piedi per terra: "Siamo solo a metà strada, ma bella vittoria! Ora il lavoro va fatto la prossima settimana".

Poi Olivier Giroud ha lasciato spazio anche per una dedica speciale. Ieri infatti era il compleanno del suo secondogenito Evan a cui ha dedicato la rete segnata: "Felice di aver segnato per il mio Evan". Ha concluso il messaggio con l'immancabile: "Forza Milan!".