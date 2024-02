Giroud continua a migliorarsi volando ai ritmi della stagione 2015/2016

Olivier Giroud in questa stagione sta dimostrando che l'età è solo un numero, gli stessi che lui puntualmente va migliorando di anno in anno. Stando infatti a quanto riportato da Sky Sport, mantenendo questo rendimento l'attaccante francese del Milan potrebbe migliorare i numeri registrati nel 2015/2016 con la maglia dell'Arsenal, quando mise a segno 24 gol e 6 assist in 53 partite.

Non solo, la nota emittente ha celebrato Giroud anche sotto un altro punto di vista. Sono infatti cinque le stagioni consecutive nelle quali il 9 rossonero è riuscito a migliorare i numeri registrati in quella precedente, ed è incredibile come in questa sia riuscito a farlo già a febbraio. Fino ad oggi Giroud ha infatti timbrato il cartellino ben 12 volte, fornendo 9 assist ai suoi compagni contribuendo a 37,5 dei gol totali messi a segno dal Milan in questa stagione.