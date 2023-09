Giroud continua a segnare ed esulta: "3 di seguito, forza Milan"

Olivier Giroud anche ieri ha lasciato il suo marchio sulla vittoria del Milan, si tratta della settima gara consecutiva a segno in campionato (considerando l'anno scorso). Il francese ha esultato così sui propri canali social dopo i tre punti sulla Roma: "3 di seguito, forza Milan". Quel tre di seguito indica non solo le vittorie rossonere in campionato ma anche le partite di questa stagione in cui Olivier ha messo il pallone in fondo al sacco.