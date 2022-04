Giroud, contro la Lazio il dodicesimo gol stagionale: con le sue reti il Milan ha sempre vinto

MilanNews.it

Con la sua rete siglata in apertura di secondo tempo, ieri sera Olivier Giroud ha pareggiato momentaneamente i conti con la Lazio siglando il dodicesimo gol della sua stagione in rossonero. L'attaccante francese ha segnato nove reti in Serie A e tre in Coppa Italia e, nelle nove gare in cui ha messo a referto almeno una marcatura, il Milan ha sempre ottenuto una vittoria.