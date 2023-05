Giroud: "Crederci sempre: come l'anno scorso, quest'anno è lo stesso. Perché non sognare la Champions?"

MilanNews.it

Olivier Giroud, attaccante rossonero, è stato tra i protagonisti di un video postato sui social dal Milan a due giorni dall'EuroDerby che tratta della fede rossonera: "La fede rossonera significa molto per me, la passione dei tifosi la senti ogni partita a San Siro, è amore per i giocatori del Milan. Crederci sempre è stato importante l'anno scorso nella parte finale della stagione per vincere lo Scudetto e quest'anno è lo stesso: perché non sognare la Champions?"