Giroud da Goleador ad Assist-man: i numeri del francese nelle ultime partite

Il post partita che riguarda la gara tra Milan e Monza non può che non regalare sorrisi e finalmente un pò di serenità ai tifosi rossoneri, con però la solita macchia legata agli infortuni, ormai un tema delicato e purtroppo scontato di questi ultimi periodi per il Milan. Ci soffermiamo però sulla parte tecnica, quindi di campo e lo facciamo con un breve focus riguardante Olivier Giroud e i suoi numeri nelle ultime partite. Infatti per il bomber francese, non è arrivato il gol contro il Monza, cercato e sperato a più riprese per tutta la partita senza trovare fortuna. Per Olivier è stato utile accantonare, per ora, lo smoking da goleador e indossare la vestaglia da assist-man per i suoi compagni, servendo perfettamente Okafor con una sponda di prima fatta col destro in occasione del terzo gol dei rossoneri nel secondo tempo.

Per il numero nove ex Arsenal e Chelsea è infatti il secondo assist messo a segno in 4 giorni: uno per Pulisic in Newcastle-Milan e l'ultimo appunto questo pomeriggio a San Siro contro il Monza per Noah Okafor.