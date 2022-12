Giroud dopo il gol decisivo con l'Inghilterra: "Momento straordinario"

MilanNews.it

Intervistato a TF1 dopo il gol contro l'Inghilterra, Olivier Giroud ha parlato così del successo che porta lui e i suoi compagni in semifinale: "È un momento straordinario. Abbiamo lavorato molto bene in fase difensiva, mi ha ricordato un po' la partita contro il Belgio del 2018. Però abbiamo subito questo rigore e nelle ultime occasioni avremmo potuto essere pericolosi. Sapevo che avrei avuto un'altra occasione per segnare. "Grizi" mi ha messo una gran palla. È fantastico per la squadra. Stasera è stata una partita molto importante, conoscevamo il potenziale dell'Inghilterra. Abbiamo fatto una partita molto solida, con molta generosità. Abbiamo cercato di colpire in contropiede. Siamo stati forti mentalmente. Sono super orgoglioso di questa squadra, spero che andremo il più lontano possibile".