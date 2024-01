Giroud dopo l'Udinese: "Una vittoria con l’anima e il cuore. Siamo tutti con te Mike!"

"Una vittoria con l’anima e il cuore. Siamo il Milan e siamo tutti uniti con te Mike Maignan!": è questo il messaggio pubblicato su Instagram da Olivier Giroud in merito all'importantissima vittoria ottenuta ieri sera dai rossoneri sul campo dell'Udinese. Purtroppo la serata è stata rovinata dagli insulti razzisti a Mike Maignan da parte di alcuni tifosi bianconeri. Sul campo è arrivato invece il successo in rimonta del Diavolo per 3-2 (in gol Loftus-Cheek, Jovic e Okafor).