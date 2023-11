Giroud e i cartellini rossi: è la seconda espulsione in rossonero

Questo il dato riguardante la statistica dei cartellini rossi dal francese. Infatti, con l'espulsione ricevuta ieri a Lecce salgono 2 i rossi per Giroud nel Milan: il primo arrivò nella passata stagione in Milan-Spezia 2-1, con la doppia ammonizione per aver esultato senza la maglietta.