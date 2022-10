Giroud e il duello con Livakovic: "Senza di lui potevamo fare 7-8 gol..."

MilanNews.it

Intervistato a Sky Sport, Olivier Giroud ha parlato così del duello con Livakovic: "Lui mi conosce bene. Ha fatto una grande partita. Senza di lui potevamo fare 7-8 gol... Io ho provato fino alla fine a segnare una doppietta, ma sono felice per il rigore. Avevo bisogno di questo gol per la fiducia. Sto bene e sono contento per la squadra".