Giroud e il gol in movimento: il francese non segna così dal 21 agosto

La stagione dell'attuale miglior cannoniere della storia della Nazionale Francese è sin qui molto positiva: in Serie A quattro reti con il bonus portiere nella pazza sfida di Marassi contro il Genoa. il bomber ex Chelsea però non trova la via del gol in movimento dalla prima di campionato: Bologna-Milan del 21 agosto terminata 2-0 per i rossoneri, con la prima rete a sbloccare il match proprio del francese con un gol di "rapina" Da vero attaccante d'area di rigore.

I restanti tre sigilli sono arrivati con tre penalty: doppietta contro il Torino e l'ultimo gol, finora in campionato di Giroud, nella vittoria di Roma per 2-1.