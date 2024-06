Giroud e il ruolo nella Francia: "Ho un ruolo di fratello maggiore, ma ho sempre la voglia di dare il mio contributo in campo"

Olivier Giroud, attaccante del Francia che ha lasciato il Milan al termine di questa stagione, ha parlato così in conferenza stampa dal ritiro della nazionale francese: "Ho un ruolo di fratello maggiore, di papà rispetto ai più piccoli ma nella mia testa sono più giovane della mia età e apprezzo anche lo stile musicale dei giovani... Sono sempre me stesso, sono qui per aiutare i più giovani; non conoscevo Bradley Barcola, per questo provo a parlargli un po', a fargli domande. È una delle cose necessarie per accogliere nuove persone" riporta RMC Sport.

Sostituto e chioccia: "È un po' il riassunto della mia carriera, in certi periodi: quando ero con le spalle al muro, in panchina, sono sempre riuscito a rialzarmi. L'importante è restare nello stato d'animo giusto, io ho sempre la voglia di dare il mio contributo e di sfruttare lo spazio che mi darà l'allenatore. Spero di dare il massimo e godermi ogni momento".

Il percorso con la nazionale: "Wenger mi ha detto che potevo giocare fino a tarda età. Ho sempre cercato di far valere le mie qualità , sono cresciuto tecnicamente e ora gioco in modo più maturo, mi sento migliore rispetto al 2012. Ho detto che questa sarà la mia ultima competizione con la Francia, poi volerò negli Stati Uniti. Dobbiamo avere le idee chiare: ho 38 anni, non cambia il mio modo di essere ma per me è logico che questa competizione sia l'ultima con la nazionale. Sono orgoglioso di tutto, non cambierei nulla. Sono andato oltre tutti i miei sogni, sono realizzato. Ho vinto tanto, anche un Mondiale".