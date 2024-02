Giroud e Jovic: gol pesanti e più soluzioni durante la partita

Il Milan continua a macinare importanti punti in campionato, allungando sempre più sulle inseguitrici al 3^ posto e provando a mettere pressione a Inter e Juventus. Infatti, come nella pazza serata di Udine, i rossoneri gestiscono la gara mostrandosi però sempre poco equilibrati: il risultato è un 3-2 di cuore sul campo del Frosinone grazie alle firme di Giroud, Gabbia (prima volta in Serie A) e il solito Luka Jovic. E' proprio dedicato alle due prime punte rossonere questo breve focus su gol e dati ottenuti sin qui.

Per quanto riguarda l'eterno bomber francese, le reti segnate finora sono ben 12 condite anche da 9 assist per i propri compagni. Molto bene anche il magico rendimento di Luka Jovic, a segno per 7 volte in stagione e con un assist collezionato attualmente.