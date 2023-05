Giroud e la sua importanza nello spogliatoio del Milan: "Per i miei compagni sono come un fratello maggiore"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In merito al suo ruolo nello spogliatoio del Milan, Olivier Giroud ha raccontato a uefa.com: "Per i miei compagni sono come un fratello maggiore: do consigli se ne hanno bisogno, sono disponibile e cerco sempre di avere un atteggiamento positivo. Parlare con i più giovani e incoraggiarli è importante. È un ruolo che mi piace, mi dà felicità giorno dopo giorno".