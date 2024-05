Giroud e Pioli, le dichiarazioni (e l'abbraccio) ai microfoni di Sportitalia

Serata emozionante ieri sera a San Siro con il Milan che ha salutato tre protagonisti assoluti del diciannovesimo scudetto: il difensore Simon Kjaer, il bomber Olivier Giroud e il mister Stefano Pioli. Una festa d'addio che è cominciata prima della sfida contro la Salernitana, è proseguita durante ed è terminata dopo con le parole in mezzo al campo dei diretti interessati. Ai microfoni di Sportitalia, nel post gara, sono intervenuti sia Stefano Pioli che Olivier Giroud, in rapida successione. Durante il turno dell'allenatore è passato Giroud e i due si sono abbracciati.

Le parole di Olivier Giroud: "E' stato molto difficile ma sono riuscito a non piangere. Ho vissuto una serata incredibile e non potevo sognare di meglio. Condividere questi momenti con i tifosi, con la mia famiglia, i miei genitori... Mi sento molto grato, soli Deo gloria. I tifosi vorrei solo che si ricordassero di me come una persona competitiva e un calciatore che dà tutto sul campo ma anche come una buona persona. Lascio persone favolose al Milan e anche questi tifosi mi mancheranno tanto"

Le parole di Stefano Pioli: "Molto difficile ma credo che sia la cosa giusta, è stato un percorso bellissimo in cui abbiamo dato tutto tutti. Futuro? Non lo so, non ne ho idea... Andrò a trovare Giroud a Los Angeles. Pensavo di arrivare stanco a fine stagione ma non sono stanco: ho bisogno di trovare qualcosa di stimolante, di emozionante per provare a rifare qualcosa di speciale"