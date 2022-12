Giroud e Theo da ieri a Milanello: occhi su Salerno

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riporta la Gazzetta dello Sport, già dalla giornata di ieri Olivier Giroud e Theo Hernandez sono tornati ad allenarsi a Milanello, anche senza il resto della squadra impegnata in Olanda. I due vicecampioni del mondo hanno lavorato con alcuni membri dello staff rimasti in Italia e hanno iniziato il loro percorso di lavoro accelerato che li porterà a essere pronti e a disposizione nel minor tempo possibile. L'obiettivo ideale sarebbe quello di riuscire a essere a disposizione fin dal 1° minuto della gara contro la Salernitana, anche se è più plausibile che saranno a disposizione a partire dalla panchina.