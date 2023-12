Giroud esulta: "Grande vittoria con un grande tifo"

"Grande vittoria in casa con un grande tifo dei nostri tifosi. Ben fatto Jan Carlo Simic per il tuo gol al tuo debutto in Serie A fratello". Questo il commento di Olivier Giroud sul proprio profilo Instagram dopo il successo con il Monza per 3-0, dove il francese ha messo a referto un assist per la rete del tris di Noah Okafor.