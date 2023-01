Giroud: "Francia? Non è l'argomento di domani. Su Benzema..."

MilanNews.it

Intervistato a Canal+, Olivier Giroud ha parlato così del rapporto con Benzema: "Gli ho scritto un messaggio appena è partito, visto che non potevamo salutarlo ed è stato un messaggio sincero e spontaneo. Gli ho detto che eravamo delusi. Mi è dispiaciuto vederlo partire. Poi nel calcio gli infortuni avvantaggiano alcune persone. Francia? Questo non è l'argomento di domani. Mi dispiace, non posso dirti di più sulla Francia e sui Mondiali. Non ho intenzione di rispondere".