Giroud, gol e assist. Pioli: "Un esempio ed è felice. Dovremo farlo rifiatare"

vedi letture

Stefano Pioli su Giroud a DAZN dopo la vittoria sul Bologna: “È un esempio, un leader tecnico e dal punto di visto degli atteggiamenti. Sempre disponibile a lavorare per la squadra. È felice, questo è importante e con noi si trova bene. Non è più così giovane quindi bisognerà trovare un modo per farlo rifiatare ma per noi è un giocatore molto molto importante, sono molto contento di allenarlo per la qualità del giocatore e per lo spessore della persona”.