Giroud guarda all'Atalanta: "Partita importantissima per la Champions"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Olivier Giroud, intervistato da Dazn, ha parlato così del momento rossonero partendo dalle ultime vittorie e guardando alla sfida contro l'Atalanta di domenica sera: ""Dopo un gennaio eravamo tutti delusi e avevamo bisogno di una partita per rialzarci e lo abbiamo fatto con Torino, Tottenham e Monza. Non siamo stati perfetti ma per la fiducia sono state tre partite importanti e l'Atalanta sarà anche importantissima: anche loro sono in corsa per la Champions"