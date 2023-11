Giroud: "Il cross di Theo è quello che mi piace, ma bisogna prendere tempismo"

Olivier Giroud è stato intervistato a Canal+. Queste le parole riportate dalla UEFA: "I tifosi ci hanno spinto per tutta la partita. Pieni di orgoglio. Un bel cross di Theo sul secondo palo, proprio come piacciono a me, ma bisogna prendere il tempismo. Buon per me e fa bene alla squadra."