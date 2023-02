Giroud in gol porta il Milan in vantaggio, non succedeva da 35 giorni

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

35 giorni e 632 minuti. Questo il lasso di tempo, riporta Giuseppe Pastore, in cui il Milan non è riuscito più ad andare in vantaggio in un match ufficiale: l'ultima volta era successo a gennaio contro la Roma, con la rete di Tomori che aveva sbloccato la sfida. Oggi ci ha pensato Giroud, di testa al minuto 62', a interrompere questa striscia negativa.