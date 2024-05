Giroud in MLS: ecco la lista dei 10 più pagati prima del suo arrivo

vedi letture

Olivier Giroud è soltanto l'ultimo dei campioni del calcio europeo che giocherà in MLS, il sempre più suggestivo campionato che lega Stati Uniti e Canada. Come ogni anno la MLS Players Association (MLSPA), ha comunicato gli stipendi di tutti i calciatori, tra i quali ci sono anche gli italiani Lorenzo Insigne (ex Napoli), Federico Bernardeschi e Giacomo Vrioni (entrambi ex Juventus).

Ecco la top 10 dei calciatori più pagati, che oltre all’ingaggio base, include anche il minimo garantito annuale dagli accordi fra calciatore e società, in perfetto stile statunitense:

Lionel Messi (Inter Miami) – 20,45 milioni di dollari garantiti (12 milioni di salario base);

Lorenzo Insigne (Toronto) – 15,4 milioni di dollari garantiti (7,5 milioni di salario base);

Sergio Busquets (Inter Miami) – 8,77 milioni di dollari garantiti (8,5 milioni di salario base);

Xherdan Shaquiri (Chicago Fire) – 8,15 milioni di dollari garantiti (7,35 milioni di salario base);

Sebastiàn Driussi (Austin) – 6,72 milioni di dollari garantiti (4,5 milioni di salario base);

Federico Bernardeschi (Toronto) – 6,3 milioni di dollari garantiti (3,13 milioni di salario base);

Emil Forsberg (New York Red Bulls) – 6,04 milioni di dollari garantiti (5,41 milioni di salario base);

Hector Herrera (Houston Dynamo) – 5,25 milioni di dollari garantiti (4,75 milioni di salario base);

Hany Mukhtar (Nashville) – 5,21 milioni di dollari garantiti (3,8 milioni di salario base);

Carles Gil (Inter Miami) – 4,25 milioni di dollari garantiti (4 di salario base).