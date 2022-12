Giroud: "Io e Theo siamo molto felici di rappresentare il Milan nella finale del Mondiale"

MilanNews.it

Olieri Giroud, attaccante del Milan e della Francia, si è così espresso a Sportitalia dopo la qualificazione dei Bleus alla finale del Mondiale: "Sono molto felice per Theo, ha fatto un grande gol e sono molto felice per lui. Siamo orgogliosi entrambi di rappresentare il Milan in finale e speriamo di vincere il secondo Mondiale. Pioli is on fire a fine partita? Sempre"