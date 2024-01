Giroud, l'uomo delle prime volte: non aveva mai segnato contro l'Empoli

Il Milan vince e lo fa bene, con convinzione e idee contro l'Empoli tornando dopo 3 mesi a conquistare tre punti in campionato lontano da San Siro. Dopo il gol in Coppa Italia, ancora Leao decisivo con un assist per Loftus Cheek, a segno per la seconda volta con la maglia rossonera. Questa volta non ha trovato la gioia del gol Christian Pulisic, ma l'americano quest'oggi è stato autore di un'altra buonissima partita, mettendo a segno l'ennesimo assist stagionale e regalando a Chaka Traorè il sorriso per la prima rete in Serie A. Un altro importante e positivo dato emerso dalla tarsferta di Empoli, è quello relativo a Olivier Giroud, che con il rigore segnato al Castellani tocca a quota 10 reti stagionali con la maglia del Milan.

Infatti questa la curiosità che riguarda il bomber francese: non aveva mai segnato all'Empoli prima del gol siglato quest'oggi.