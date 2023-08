Giroud mette le cose in chiaro: "Concentrazione e lavoro duro arrivare pronti al 21"

"Concentrazione e lavoro duro arrivare pronti al 21". Olivier Giroud, a secco in questo pre campionato, risponde così sul proprio Instagram a chi l'ha criticato aspramente per queste amichevoli di luglio e agosto: il francese si sta allenando al meglio per farsi trovare nella miglior condizioni possibile per l'inizio della Serie A, il 21 agosto contro il Bologna.