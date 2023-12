Giroud non segna in campionato a San Siro da 4 mesi: l'ultima volta era la doppietta al Torino

Nonostante i numeri dicano 8 gol e 5 assist in Serie A, Olivier Giroud non segna in campionato a San Siro da oltre 4 mesi. L'ultima rete davanti ai propri tifosi risale addirittura ad inizio stagione: era il 26 agosto, il Milan stende il Torino di Juric 4-1 e il francese segnò una doppietta, realizzata su rigore. Un periodo troppo lungo senza gol per il campione del Mondo, che ha sicuramente bisogno di tornare al gol, nonostante in panchina ci sia Jovic, fin qui sorpresa con 3 gol nelle ultime 3 partite.

Giroud sarà titolare domani sera contro il Sassuolo e spera di sbloccarsi finalmente in casa. Il Milan ha bisogno dei suoi gol, così come Stefano Pioli che si gioca la panchina contro i neroverdi. Senza una vittoria il tecnico è a forte rischio esonero, dunque si augura di ricevere una mano importante dal suo bomber.