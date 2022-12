Giroud, numeri da capogiro in questa stagione: 14 gol e 6 assist in 25 partite

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Golden moment per Olivier Giroud in questa prima parte di stagione 2022/2023. L'attaccante nativo di Grenoble, infatti, ha messo ha referto quattordici reti e sei assist in solo 25 partite, entrando - mediamente - in un'azione da gol quasi in ogni partita (0.8). Queste le sue statistiche nel dettaglio: cinque gol e tre assist in 13 gare Serie A, quattro reti e due passaggi vincenti in Champions League, una marcatura ed un assist in Nations League e quattro gol al Mondiale in quattro apparizioni.